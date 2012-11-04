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Dünya

Merkel: Kriz 5 yıl sürebilir

Angela Merkel’den Avrupa’da süren krizle ilgili karamsar bir değerlendirme geldi

04 Kasım 2012 11:46

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’yı sarsan borç krizinin beklenenden daha uzun sürebileceğine şaret etti.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’den Avrupa’da süren krizle ilgili karamsar bir değerlendirme geldi.

'Krizi aşmak için doğru yola girildiğini' belirten Merkel, "Ancak çözüme bir iki yıl içinde ulaşmayı düşünmek yanlış olur" dedi.

Almanya Başbakanı, borç krizinin en az 5 yıl daha devam edebileceğini söyledi.


'Daha ciddi yaklaşmalıyız'


Meseleye artık daha ciddi yaklaşma zamanı geldiğinin altını çizen Merkel, çözüm için kararlı olunmazsa Avrupa'nın uluslararası yatırımcıları kaybedeceği uyarısında bulundu.

Avrupa genelinde 2007 yılında başlayan ekonomik çalkantı özellikle Yunanistan'ı iflasın eşiğine getirdi.

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merkelalmanyaekonomik kriz

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