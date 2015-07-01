Merkel: Görüşmeler referandumdan sonra devam edecek, bunun Yunanistan halkına borçluyuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, IMF'ye olan borcunun son taksidini ödeyemeyeceğini ilan etmesinin ardından ek süre isteyen Yunanistan'la Pazar günkü referandum sonrasına görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Almanya Şansölyesi Merkel, Financial Times'ın haberine göre , Yunanistan ile görüşmelerin referandum bittikten sonra yeniden başlayacağını söyledi. Kapılarının görüşmeler için açık olduğunu söyleyen Merkel, bunu Yunanistan halkına ve Avrupa'ya "borçlu olduklarını" belirtti.

Avrupa ve Avro Bölgesi'nin değerlerine bağlı olduklarını söyleyen Merkel, ödün verip vermeyeceklerine de görüşmeler başlayınca karar vereceklerini vurguladı.