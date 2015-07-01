T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel: Görüşmeler referandumdan sonra devam edecek, bunun Yunanistan halkına borçluyuz

Almanya Başbakanı, görüşmelerin devam etmesi için Pazar günkü referandumu bekleyeceklerini açıkladı

01 Temmuz 2015 22:19

Almanya Başbakanı Angela Merkel, IMF'ye olan borcunun son taksidini ödeyemeyeceğini ilan etmesinin ardından ek süre isteyen Yunanistan'la Pazar günkü referandum sonrasına görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Almanya Şansölyesi Merkel, Financial Times'ın haberine göre , Yunanistan ile görüşmelerin referandum bittikten sonra yeniden başlayacağını söyledi. Kapılarının görüşmeler için açık olduğunu söyleyen Merkel, bunu Yunanistan halkına ve Avrupa'ya "borçlu olduklarını" belirtti.

Avrupa ve Avro Bölgesi'nin değerlerine bağlı olduklarını söyleyen Merkel, ödün verip vermeyeceklerine de görüşmeler başlayınca karar vereceklerini vurguladı.

ETİKETLER

almanyayunanistanangela merkelIMf görüşmeleri

İlgili Haberler

Yunanistan'ın en zor seçimi; halk 'evet' mi yoksa 'hayır' mı diyecek?

Başbakan Çpras, halkı referandumda 'hayır' demeye çağırıyor

Yunanistan resmen iflas etti, şimdi ne olacak?

Yunanistan, IMF'ye 1.6 milyar Euro'luk borcunu ödeyemeyip temerrüde düşen ilk gelişmiş ülke olarak kayıtlara geçti

Çipras, bazı koşullarla Yunanistan’ı kurtarma teklifini kabul etti

Yunanistan IMF'ye dün ödemesi gereken 1.6 milyon Euro'yı ödeyemeyeceğini açıklamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24