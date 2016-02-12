T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Merkel Clooney'i ağırladı

Berlinale kapsamında Almanya'da bulunan ABD'li sinema sanatçısı George Clooney, Başbakan Angela Merkel'i makamında ziyaret etti.

12 Şubat 2016 15:28


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de George Clooney'yi ağırladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ziyaretle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada Clooney'in Başbakanlığa eşi Amal ile geldiğini ve ağırlıklı olarak sığınmacı sorununun ele alındığını duyurdu.

George Clooney, Berlin'de devam eden film festivali Berlinale'nin açılışında düzenlediği basın toplantısında Merkel'in izlediği sığınmacı politikasına tam destek verdiğini dile getirmişti.

Toplantıda, Almanya ziyareti sırasında ülkedeki sığınmacılarla da bir araya gelmek istediğini ifade eden ünlü sanatçı, Lübnan asıllı eşiyle insani yardım kuruluşu International Rescue Committee'de (IRC) gönüllü çalışmalar yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BerlinaleAlmanyaABDGeorge Clooney Başbakan Angela MerkelBaşbakanı Angela Merkel Berlin George ClooneySözcüsü Steffen SeibertTwitterClooney BaşbakanlığaAmalClooney BerlinMerkelLübnanInternational Rescue CommitteeDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24