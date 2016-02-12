Merkel Clooney'i ağırladı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de George Clooney'yi ağırladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ziyaretle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada Clooney'in Başbakanlığa eşi Amal ile geldiğini ve ağırlıklı olarak sığınmacı sorununun ele alındığını duyurdu.

George Clooney, Berlin'de devam eden film festivali Berlinale'nin açılışında düzenlediği basın toplantısında Merkel'in izlediği sığınmacı politikasına tam destek verdiğini dile getirmişti.

Toplantıda, Almanya ziyareti sırasında ülkedeki sığınmacılarla da bir araya gelmek istediğini ifade eden ünlü sanatçı, Lübnan asıllı eşiyle insani yardım kuruluşu International Rescue Committee'de (IRC) gönüllü çalışmalar yapıyor.