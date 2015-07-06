Merkel, Çipras'ı dinleyecek

Yunanistan'da pazar günü yapılan refereandumda, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından 25/06/2015 tarihli Eurogroup toplantısında önerdikleri iki bölümden oluşan ama yekpare olan anlaşma tasarısı kabul edilmeli mi? sorusuna hayır cevabı çıkmasının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın yarınki toplantıda yeni öneriler sunması konusunda anlaştığı iddia edildi.

Reuters'ın Alman yetkililere dayandırdığı haberde, Merkel ile Çipras'ın telefonda konuştuğu ve Yunanistan'ın yarın yeni öneriler sunması konusunda anlaştığı ifade edildi.



İsminin verilmesini istemeyen yetkili, telefon görüşmesine yönelik başka detay vermedi.

Diğer yandan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras referandum sonrası Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile telefonda görüştü.

Hollande bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Putin'den Çipras'a yanındayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı arayarak “Rusya, Yunanistan halkı yanında yer alacağından şüpheniz olmasın” mesajı ilettiği bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada Putin’in telefonla Çipras’ı aradığı kaydedilerek, “Rusya Devlet Başkanı Putin hafta sonu Yunanistan’da yapılan referandum sonrası Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a telefon açarak durum değerlendirmesi yapmıştır. Görüşmede referandumda alınan sonuçlar doğrultusunda ne tür gelişmeler yaşanabileceği görüşülmüştür.

Telefon görüşmesi sonunda Yunanistan Başbakanına “Rusya'nın Yunanistan halkı yanında yer alacağından şüpheniz olmasın” mesajını da vermiştir” dendi.

Bu arada Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, Moskova ile Atina arasında şu anda Yunanistan’a mali yardım yapılması konusunda herhangi görüşmeler yapılmadığını duyurdu.