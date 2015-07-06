T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel, Çipras'ı dinleyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, bugün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelmişti

06 Temmuz 2015 18:45

Yunanistan'da pazar günü yapılan refereandumda, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından 25/06/2015 tarihli Eurogroup toplantısında önerdikleri iki bölümden oluşan ama yekpare olan anlaşma tasarısı kabul edilmeli mi? sorusuna hayır cevabı çıkmasının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın yarınki toplantıda yeni öneriler sunması konusunda anlaştığı iddia edildi.

Reuters'ın Alman yetkililere dayandırdığı haberde, Merkel ile Çipras'ın telefonda konuştuğu ve Yunanistan'ın yarın yeni öneriler sunması konusunda anlaştığı ifade edildi.

İsminin verilmesini istemeyen yetkili, telefon görüşmesine yönelik başka detay vermedi.

Diğer yandan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras referandum sonrası Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile telefonda görüştü.

Hollande bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

 

Putin'den Çipras'a yanındayız

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı arayarak “Rusya, Yunanistan halkı yanında yer alacağından şüpheniz olmasın” mesajı ilettiği bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada Putin’in telefonla Çipras’ı aradığı kaydedilerek, “Rusya Devlet Başkanı Putin hafta sonu Yunanistan’da yapılan referandum sonrası Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a telefon açarak durum değerlendirmesi yapmıştır. Görüşmede referandumda alınan sonuçlar doğrultusunda ne tür gelişmeler yaşanabileceği görüşülmüştür.

Telefon görüşmesi sonunda Yunanistan Başbakanına “Rusya'nın Yunanistan halkı yanında yer alacağından şüpheniz olmasın” mesajını da vermiştir” dendi.

 Bu arada Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, Moskova ile Atina arasında şu anda Yunanistan’a mali yardım yapılması konusunda herhangi görüşmeler yapılmadığını duyurdu.

 

ETİKETLER

merkelçiprasyunanistanalmanyagörüşme

İlgili Haberler

Yunanistan referandumu sonrası Merkel böyle görüntülendi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüşecek Şansölye Merkel'in son derece bitkin görüntüsü dikkat çekti

Mehmet Altan: Yunanistan ve Türkiye’de tıkanan sistemi kim çözecek?

'Siyasal sistemler ülkenin en temel ve acil sorunlarını çözemiyor ise orada büyük bir tıkanma var demektir'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24