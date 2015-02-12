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Dünya

Merkel: Ayrılıkçıları Putin ikna etti

Angela Merkel, Normandiya Dörtlüsü görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçıları Putin'in ikna ettiğini söyledi

12 Şubat 2015 16:12

Ukrayna’da yaşanan çatışmaların sona ermesi için Minsk’te gerçekleştirilen Normandiya Dörtlüsü görüşmesinin ardından açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus yanlısı ayrılıkçıları ateşkes için ikna ettiğini söyledi. Merkel, 15 Şubat’ta başlaması planlanan ateşkesin “umut pırıltısı” sunduğunu belirtti. 

Reuters’ın haberine göre, yaklaşık 15 saatlik görüşme sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun “kan dökülmesini engellemek amacıyla elinden geleni yaptığını” ifade ederken, “Görüşmelerde sona yaklaşırken Başkan Putin ayrılıkçılara, ateşkesi kabul etmeleri için baskı yaptı” dedi.

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Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya silah göndermeyi gündemine alması Minsk'teki zirve öncesinde tartışma yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Washington ziyaretini Deutsche Welle’ye değerlendirdi.

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