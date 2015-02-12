Merkel: Ayrılıkçıları Putin ikna etti

Ukrayna’da yaşanan çatışmaların sona ermesi için Minsk’te gerçekleştirilen Normandiya Dörtlüsü görüşmesinin ardından açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus yanlısı ayrılıkçıları ateşkes için ikna ettiğini söyledi. Merkel, 15 Şubat’ta başlaması planlanan ateşkesin “umut pırıltısı” sunduğunu belirtti.

Reuters’ın haberine göre, yaklaşık 15 saatlik görüşme sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun “kan dökülmesini engellemek amacıyla elinden geleni yaptığını” ifade ederken, “Görüşmelerde sona yaklaşırken Başkan Putin ayrılıkçılara, ateşkesi kabul etmeleri için baskı yaptı” dedi.