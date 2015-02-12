'Normandiya Dörtlüsü görüşmesi sona erdi, Ukrayna'da ateşkes yakın'

Ukrayna krizinin görüşüldüğü Normandiya Dörtlüsü görüşmesinde, yaklaşık 10 maddeden oluştuğu belirtilen anlaşma metninde uzlaşıldı. Metin Donbas temsilcilerini de kapsayan Ukrayna Temas Grubu'nun onayına sunuldu. Almanya Şansölyes Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 48 saat içinde ateş öngören anlaşmanın imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenleyeceği gelen bilgiler arasında…

Belarus'un başkenti Minsk, Rusya, Almanya , Fransa ve Ukrayna liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü görüşmesine ev sahipliği yapıyor. Görüşmeler 13. saatine girdiğinde sona erdi. Radikal’de yer alan habere göre, görüşmelerin bir anlaşmayla nihayetlenmesi bekleniyor. RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, 10 maddelik bir anlaşmanın yüzde 80 oranında hazır olduğunu, ancak metnin geri kalan kısmı üzerindeki müzakerelerin hâlâ devam ettiğini aktardı. TASS ise 12-13 maddelik bir ateşkes anlaşması üzerinde çalışıldığını belirtti. Yine RIA Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynak, anlaşmanın Donbas'ta 48 saat içinde ateşkes, ağır silahların tahliye edilmesini ve güvenlik bölgesi oluşturulmasını öngördüğünü belirtti.

Ukrayna Temas Grubu'nun onayı bekleniyor

'Müzakerelerde büyük ilerleme sağlandığını' açıklayan RIA Novosti'ye göre anlaşma metni, gözden geçirilmek üzere Donetsk ve Lugansk'taki temsilcilerin dahil olduğu Ukrayna Temas Grubu'na iletildi. Anlaşmanın, Ukrayna Temas Grubu toplantısının ardından imzalanması bekleniyor. Toplantıda Vladimir Putin'in Yardımcısı Vladislav Surkov, ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Alexander Zakharchenko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Igor Plotnitskiy de yer alıyor.

Lukaşenko tarafından karşılandı

Dört ülkenin liderleri, zirveye katılmak için akşam saatlerinde kente vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından karşılandı. Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna liderlerinin baş başa görüşmesinin sona ermesi ve fotoğraf çekiminin ardından müzakereler başlamıştı. Zirveyi 500'ün üzerinde basın mensubu takip ediyor. Minsk’teki görüşme, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in geçtiğimiz perşembe günü başlattığı temasların devamı niteliğinde.

İki Avrupa lideri, önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmek için Kiev’i ziyaret etmiş, ertesi gün de Moskova’ya geçerek Rusya lideri Putin ile bir araya gelmişti. Geçtiğimiz pazar günü de dört lider arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşme, dört ülkenin dışişleri bakanları tarafından hazırlandı. Normandiya Dörtlüsü görüşmesinin öncesinde de Ukrayna Temas Grubu toplanmıştı.

İpler kopma noktasına geldi

Öte yandan, Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, dörtlü zirvede ipler az daha Putin ile Poroşenko arasında yaşanan tartışma yüzünden kopuyordu. Merkel, Hollande, Putin ve Poroşenko’nun bulunduğu salonda görüşmeler ikinci saatini doldurduğu sırada Putin ile Poroşenko’nun kenara çekilerek aralarında hararetli bir tartışma başlattıkları gözlendi. Birkaç sonra Poroşenko beraberindeki heyetle salonu terk etti. 10 dakika kadar görünmeyen Poroşenko geri dönerek yeniden zirveye katıldı.

Putin kalem kırdı

Zirvede en çok dikkat çeken olaylardan biri ise Putin'in masadaki kurşun kalemi kırması oldu.