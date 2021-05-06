Merkel, aşı patentinden feragat etme teklifine karşı çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'ın aşı patentinden feragat etme teklifini olumsuz karşıladı ve karşı olduğunu açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre; Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada ABD'nin planının aşı üretimi için ciddi komplikasyonlar yaratacağı belirtildi. Alman hükümeti, AR-GE harcamalarından elde edilen kârların teşviki olmadan, ilaç üreticilerinin gelecekte aşı yapmak için bu kadar agresif hareket etmeyeceğini savundu.

Biden yönetimi Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından feragat etmeyi desteklediğini duyurmuş, konuyla ilgili olarak ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu küresel bir sağlık krizi ve Covid-19 salgınının olağanüstü koşulları olağanüstü önlemler gerektiriyor. Yönetim fikri mülkiyet korumasına güçlü bir şekilde inanıyor, ancak bu salgını sona erdirme sürecinde Covid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi destekliyor. Amerikan halkı için aşı tedariğimiz güvence altına alındıkça, yönetim, aşı üretimini ve dağıtımını genişletmek için özel sektör ve tüm olası ortaklarla çalışarak çabalarını artırmaya devam edecek. Ayrıca bu aşıları üretmek için gereken hammaddelerin artırılması için çalışacak."

DSÖ'den destek, AB'den 'tartışmaya hazırız' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de ABD'nin kararını, pandemiyi sona erdirme mücadelesinde anıtsal bir an olarak nitelemişti. Avrupa Birliği, ise ABD'nin Covid-19 aşısının patent haklarının kaldırılması talebini tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin "AB kriz ile ilgili hehangi bir teklifi etkin ve pragmatik bir biçimde tartışmaya hazır. Bundan dolayı ABD'nin Covid aşıları için patent haklarının kaldırılmasını talebini bu hedefe ulaşmak için tartışmaya hazırız" demişti.