Merkel: Afrin'de olan bitenler kabul edilemez, en kuvvetli şekilde kınıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) mensuplarıyla Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili "Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları olmasına rağmen Afrin'de olan bitenler kabul edilemez. Binlerce sivil zorbalığa uğradı, öldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Daha önce, Türkiye'ye Afrin'de NATO'ya zarar verecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapan Merkel, "Türkiye, kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip ancak NATO'nun çıkarlarını da düşünmeli" demişti.

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14 Mart'ta 4. kez Almanya Başbakanı seçilmesi sonrası ilk kez Alman meclisine (Bundestag) seslenen CDU lideri Merkel, 4 yıllık hükümet programını tanıttı.

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Alman meclisine seslenen (Bundestag) Merkel, "Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları olmasına rağmen Afrin'de olan bitenler kabul edilemez. Binlerce sivil zorbalığa uğradı, öldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz'' dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarını da 'en güçlü dille kınadığını' söyleyen Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçlarken Rusya'nın da olan bitenlere 'seyirci kaldığından' söz etti.