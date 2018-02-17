Merkel'den 'Afrin' açıklaması: Türkiye, kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip ama...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye, NATO'nun çıkarlarını da düşünmeli" diyen Merkel, burada gerçekleştirilen 'eylemlerin' koordineli gerçekleştirilmesini daha iyi olacağını ifade etti.

Türkiye'ye Afrin'de NATO'ya zarar verecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Merkel, "Türkiye, kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip ancak NATO'nun çıkarlarını da düşünmeli" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'nin NATO'ya zarar verecek eylemlerden kaçınması gerektiğini kaydeden Merkel, eylemlerin koordineli gerçekleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu.

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlendiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Alman yapımı Leopard 2 tanklaranın kullanıldığını gösteren fotoğraflar, ülkede büyük tepkiye neden olmuştu. Merkel, tepkilerin ardından Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurma kararı aldığını açıklamıştı.