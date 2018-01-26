T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya, 'Afrin' harekâtı nedeniyle Türkiye ile tank anlaşmasını durdurdu

Almanya, Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu

26 Ocak 2018 17:24

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlendiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Alman yapımı Leopard 2 tanklaranın  kullanıldığını gösteren fotoğraflar, ülkede büyük tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine Almanya, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını ve modernizasyonunu durdurma kararı aldığı belirtildi. Almanya iki hafta önce, Leopard tanklarının modernizasyonu için taahhütte bulunmuştu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Afrin operasyonunda Alman yapımı Leopard 2 tanklarının kullanıldığını gösteren fotoğraflar, ülkede büyük tepkiye neden oldu. Kamuoyunun tepkileri ve muhalafetin eleştirileri üzerine Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı çok kaygılı olduğunu söyledi. Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu ifade etti.

Nihai kararı 'büyük koalisyon' verecek

CDU lideri Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

2 hafta önce taahhütte bulunmuştu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, iki hafta önce Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu.

 

ETİKETLER

AlmanyaleopardtankAngela MerkelSigmar Gabrielafrindurdurma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24