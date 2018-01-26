Almanya, 'Afrin' harekâtı nedeniyle Türkiye ile tank anlaşmasını durdurdu

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlendiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Alman yapımı Leopard 2 tanklaranın kullanıldığını gösteren fotoğraflar, ülkede büyük tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine Almanya, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını ve modernizasyonunu durdurma kararı aldığı belirtildi. Almanya iki hafta önce, Leopard tanklarının modernizasyonu için taahhütte bulunmuştu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Afrin operasyonunda Alman yapımı Leopard 2 tanklarının kullanıldığını gösteren fotoğraflar, ülkede büyük tepkiye neden oldu. Kamuoyunun tepkileri ve muhalafetin eleştirileri üzerine Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı çok kaygılı olduğunu söyledi. Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu ifade etti.

Nihai kararı 'büyük koalisyon' verecek

CDU lideri Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

2 hafta önce taahhütte bulunmuştu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, iki hafta önce Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu.