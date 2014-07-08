Merhametsiz akıllı bileklik: Elektroşokla alışkanlıkları bitiriyor

ABD'li bir mucit, kötü alışkanlıkların bırakılmasına yardım edecek bir akıllı bileklik geliştirdi. "Pavlok" adı verilen bileklik, kullanıcısını elektrikle uyararak olumsuz hareketlerini önlüyor.

Yanlış kararlar almaktan bıkan ve buna bir son vermek isteyen Maneesh Sethi, kendisini belli anlarda uyarması için akıllı bileklik geliştirdi. Pavlok adını verdiği bileklikle uyanması gereken saatten, yememesi gereken yemeğe kadar kendisine yönelik her türlü alarmı kuran Sethi, hayatını düzene sokmayı başardı.

250 dolardan (500 TL) bu yıl sonunda ABD'de satışa sunulacak olan Pavlok'un en büyük özelliği ise itaat edilmediği zaman kullanıcısına elektroşok vermesi. Sabah saat 06.00' a alarm kurduğunuzda Pavlok çalmaya başlıyor. Hareket takip yeteneği olan cihaz, yataktan kalkmazsanız ikinci kez sizi uyarıyor. Yataktan kalkmak yerine kapatmaya çalışırsanız, size elektrik veriyor.

Sethi, merhametsiz diye tanımladığı akıllı bilekliği ile hayatını düzene soktuğunu ve birkaç ay içinde Pavlok sayesinde 10 kilo vermeyi başardığını söyledi. Pavlok, bir arkadaşınızın sizi denetlemesine de izin veriyor. Facebook üzerinden çalışan bir uygulamayla, arkadaşınız sporda belirlenen egzersizi yapıp yapmadığınızı kontrol edebiliyor. Örneğin 10 bin adımlık yürüyüşü tamamlamadıysanız, bu kez arkadaşınızın komutuyla Pavlok size elektrik veriyor.

Engadget sitesine akıllı bilekliğin motive edici özelliğini yorumlayan Londra'nın Harley Therapy kliniğinden Dr. Sheri Jacobson, "Negatif pekiştirmenin arzulanan davranışa yöneltici gücü olduğunu ancak olumlu pekiştirmenin daha faydalı olduğunu' söyledi. Jacobson, değiştirilmek istenen düşünce ve davranışları yöneltmek için Pavlok'u modern bir fikir olarak ifade etti.

Duke Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayı örnek veren Sethi ise günlük hayatımızda vaktimizin yüzde 40'ını alışkanlıklarımıza harcadığımıza dikkat çekti ve icadının insanlara fayda göstereceğini savundu.



Kaynak: Al Jazeera