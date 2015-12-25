

Uzaydan eve telefon etmek? Bazıları bunun imkânsız olduğu düşünse de durum aslında farklı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli İngiliz astronot Tim Peake, uzakta olduğu eşinin Noel'ini kutlamak için eve telefon etti. Ancak numarayı yanlış çevirdiğini fark etmeyince telefonu cevaplayan kadını hemen “Merhaba orası Dünya gezegeni mi?“ sözleriyle selamladı.

Telefonu açan kadın telefon şakasına maruz kaldığını düşündü. Daha sonra durumu fark eden Peake, ona “Telefon şakası değil sadece yanlış numara“ diyerek durumu açıklamaya çalıştı.

Astronot Peake, daha sonra Twitter hesabında, “Yanlışlıkla aradığım kadından özür dilemek isityorum. Bu bir telefon şakası değildi” sözleriyle kadından özür diledi. Bu ileti kısa zamanda popüler oldu. 10 binden fazla kişi retweet etti.

Peake, Noel'i beş meslektaşıyla birlikte Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yükseklikte kutluyor. 43 yaşındaki Peake, ISS‘teki ilk İngiliz.

Uzaydan telefon etmek

Peki, uzaydan Dünya'ya nasıl telefon edilebilir? NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, astronotlar ailelerini ya da arkadaşlarını ararken, bu oldukça uzun mesafeli bir telefon görüşmesi oluyor.

Dünya'yı aramak için pek çok yöntem olduğu kaydediliyor. Ancak en popüler tercih “softphone” denen uygulama.

Softphone'daki soft ifadesi bir yazılım anlamına geliyor. Softphone, astronotların ISS'te kullandığı laptoplar üzerinden çalışıyor. Sistem, IP bilgisini sinyalleri yönlendirmek için kullanıyor ve bağlantı sağlandığında astronotlar bilgisayar klavyesi aracılığıyla istedikleri numarayı çevirip istedikleri kişiyi arayabiliyorlar.

Astronotlar daha sonra, bir kulaklık ve mikrofon aracılığıyla konuşuyor.