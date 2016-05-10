Merdiven çıkanın beyni yaşlanmıyor

Hareketsiz yaşamın kalp-damar hastalıklarından diyabete, hipertansiyondan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, merdiven çıkmanın beyni yaşlandırmadığını da söyledi.

Karar'ın haberine göre, hareketsiz yaşam bütün dünyayı tehdit ediyor ve önemli sağlık problemlerine yol açıyor. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının temel nedenleri arasında bulunan hareketsiz yaşamla mücadele etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü olarak anılıyor. Uzmanlar bu günde herkesi kalbi, kasları, kemikleri, eklemleri, ruhu ve beynini sağlıklı tutmak için yürümeye, koşmaya, yüzmeye; tüm bunları yaparken de derin ve doğru nefes almaya davet ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, her gün merdiven çıkan kişilerin beyin yaşının yaşıtlarına göre bir yaş daha genç olduğunu söylüyor. Kaya “Okulda basamakları ikişer üçer olarak uçarak çıkan çocukların beyinlerini ileri yaşlara hazırladığını düşünmemişizdir. Yeni çalışmalar merdiven çıkanların ileri yaşlarda beyinlerinin yaşıtlarına oranla daha genç kaldığını gösteriyor” diyor.