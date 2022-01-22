TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "TELE 1'e karşı yeni bir saldırı hazırlığı yapılıyor" dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamaları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınması ve RTÜK'ün TELE1'deki programa ilişkin inceleme başlatma kararı sonrası TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan açıklama geldi.

"TELE 1'e karşı yeni bir saldırı hazırlığı yapılıyor. Bu basın özgürlüğüne karşı bir saldırıdır" diyen Yanardağ, Kabaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin ise "Bu tutum, gazetecilere, medyaya ve topluma gözdağı vermeye çalışmaktır" ifadesini kullandı.

Yanardağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"Tele 1 yayınlarında kimseye hakaret edilmesini savunmaz. Buna izin vermeyiz. Bu kişi ister devlet başkanı, ister bakan, isterse sıradan bir yurttaş olsun... Beş yıllık yayın hayatımız boyunca da buna yüksek özen gösterdik.

TELE 1'e karşı yeni bir saldırı hazırlığı yapılıyor. Bu basın özgürlüğüne karşı bir saldırıdır. Canlı yayınlarda programlara katılan konukların, bazen maksadını aşan sözlerine her zaman anında müdahale etme imkanı olmayabiliyor. Bu durum o sözlere katıldığımız anlamına gelmiyor.

TELE 1'de Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Sedef Kabaş'ı katıldığı Demokrasi Arenası programında da bu durum yaşandı. Ancak, Kabaş'ın bambaşka bir bağlamda ifade ettiği, bir atasözü nedeniyle gece yarısı 02.00 de gözaltına alınması asla kabul edilemez.

Biz de, söylemese iyi olacağını düşündüğümüz sözler nedeniyle -çünkü yanlış anlamaya açık ve bağlamından koparılarak kullanılabilecek sözlerdi, nitekim öyle oldu- arkadaşları uyardık. Ancak, ortada, ertesi gün emniyet ya da savcılığa çağrılarak ifadesi alınacak bir gazeteci var.

Durum böyle olduğu halde, en fazla hükmün açıklanmasının erteleneceği ya da para cezası verilebilecek bir dava nedeniyle, gece yarısı evine gelip bir kadın gazeteciyi gözaltına almak, başka bir anlam taşıyor. Bu tutum, gazetecilere, medyaya ve topluma gözdağı vermeye çalışmaktır."

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