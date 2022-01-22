Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş tepkisi: Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a isim vermeden işaret ederek, "Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş saat 02.00 sıralarında Sarıyer’deki evinde gözaltına alındı.

Konuya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."

Kabaş ne demişti?

Kabaş, katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman, o, kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder. Siz bir konum itibarıyla bir ülkeyi kucaklamanız gerekirken..."

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