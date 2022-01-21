AKP Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş’a tepki gösterdi. Çelik, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gazeteci Sedef Kabaş'ı eleştirdi.
Çelik, #HaddiniBilSedefKabas etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,
Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."
Ne olmuştu?
Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.