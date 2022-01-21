AKP Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik

Ne olmuştu?

Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.