Mercedes X serisinin üretimi bitiyor

Mercedes Benz, pick-up serisi X’in seri üretimini bitirme kararı aldı. Araç, mayıs ayında son kez banttan inecek.

Hürriyet'in haberine göre, Mercedes pick-up olarak satışa sunduğu X serisinin üretimini bitirme kararı aldı. 2017 yılında satışa çıkan ve beklenilen satış grafiğini yakalayamayan X serisi mayıs ayında son kez banttan inecek.

Aracın üretiminin sona ermesinin ardından Mercedes X serisi için servis ve garanti hizmetleri ve satış sonrası faaliyetler devam edecek.

Mercedes, Türkiye'de X Serisi'ni 299 ile 399 bin lira aralığından satışa sunuyor.