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Koronavirüs

Mercedes Formula 1 takımı, ventilatörsüz solunum cihazı üretti

30 Mart 2020 15:46

T24 Dış haberler

Britanya'da Mercedes Formula 1 takımı ve University College London mühendisleri, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19)  yakalananların yoğun bakıma girmeden destek alabilmesini sağlayacak bir solunum cihazı üretti.

Geliştirilen solunum cihazı, bir ventilatöre ihtiyaç duymadan akciğerlere oksijen gönderebiliyor. 

BBC'den Fergus Walsh'in aktardığına göre devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAC) aleti bir süredir hastanelerde kullanılıyordu ancak Britanya'da yeteri kadar bulunmadığı belirtiliyordu.

Üretilen CPAC'lerin hastanelerdeki yoğunluğu azaltabileceği düşünülüyor.

Çin ve İtalya, CPAC'leri Covid-19 tedavisinde kullandı.

Şu ana kadar Londra'daki 4 hastaneye 40 yeni  cihaz teslim edildi. Eğer denemeler başarılı olursa, Mercedes-AMG-HPP günde bin cihaz üretebileceğini bildirdi.

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