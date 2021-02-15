Mercedes-Benz, arıza nedeniyle 1,3 milyon aracı geri çağırdı

Otomotiv sektörünün Alman devi Mercedes-Benz, acil durum çağrı sistemindeki bir arıza nedeniyle tam 1 milyon 292 bin 258 otomobili geri çağırmaya karar verdi. Yaşanan arıza ciddi bir sorun yaşanmadan tespit edildi.

Mercedes-Benz AG'nin açıklamasına göre araçların iletişim modülünde geçici bir sorun yaşanıyor. Güç kaynağının kaza anında geçici olarak kapanması nedeniyle acil durum ekiplerine gönderilen konum bilgisi hatalı olabiliyor.

Firmanın basın sözcülerinden biri tarafından yapılan açıklamada, diğer otomatik ve manuel acil durum arama sistemlerinin sorunsuz olarak çalıştığı da belirtildi. Ayrıca yaşanan sorun nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.

Firmanın geri çağırdığı modeller arasında CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC ve G serisinden araçlar yer alıyor. Bu serilerin 2016-2021 arası modellerinde kullanılan sistemde sorun yaşanıyor.

Sorun bir kazayla ortaya çıktı

Avrupa'da yaşanan bir kazada, otomatik acil durum sisteminden giden konum bilgisi diğer verilerle uyuşmuyordu. Bu durumu inceleyen Mercedes-Benz de sorunu tespit etmeyi başardı. Ardından da sorunun çözümü için çalışmalara başladı.