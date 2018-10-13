Mercan Şenel ‘Dile Kolay' ve ‘Koma' ile döndü: Kuzey rüzgârları estiriyor

Turaç Berkay’la ortak bir projeye imza atarak ‘Koma’ adlı şarkıyı çıkaran ve büyük beğeni toplayan Mercan, yeni şarkısı ‘Dile Kolay’ ile 8 yıl aradan sonra solo müzik kariyerine devam ediyor. Sözleri Mete Özgencil’e, aranjesi Kerim Karaoğlu’na ait olan şarkının müziğinde op0iki ismin imzası bulunuyor. Yönetmenliğini de Mete Özgencil’in üstlendiği klipte kuzey rüzgârları esiyor.

Şarkı için “Baştan sona ölürüm İskandinavya’m havasında” yorumunda bulunan Mayk Şişman, Milliyet gazetesinde yer alan yazısında “İngiliz, Belçikalı ya da İsveçli bir indie pop şarkıcısının klibini izler gibi izliyorsunuz” diyor.

Mercan’ın, daha çok üretim yapması, şarkı kaydetmesi ve daha çok işle ortaya çıkması gerektiğini söyleyen Şişman, Mercan'ın kendisini yeterince ifade edemediğini, "Tweet'lerinden taşan mizah anlayışını hedef kitlesinin bile doğru anladığını düşünmüyorum" sözleriyle anlatıyor.

Mayk Şişman'ın yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın