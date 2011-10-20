-Mercan Dede müziğini tuvale aktardı ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Sufi müziğinin ilahi geleneğini çağdaş müziğin tınılarıyla harmanlayarak eski ile yeniyi, Doğu ile Batı'yı birleştiren Mercan Dede, bu kez resimleriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, 15 yıl aradan sonra ''Aşıklar Kabilesi'' adını verdiği sergisiyle Ankara'ya konuk oldu. CerModern'de 5 Aralık'a kadar açık kalacak sergide, 51 mixed media eser ve tasarımı sanatçı tarafından yapılmış özel bir bölümde gösterilecek olan ''Temple'' isimli video ve ses performansı yer alıyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mercan Dede, dünyanın dört bir yanından, insanlığın gelişimi için coğrafya, kültür, milliyet ayrımı demeden hayatlarını sevgi ve barışa adamış insanların hikayesini anlattığını söyledi. Bugüne kadar müzisyen kimliğiyle tanındığını, ancak resimle daha iç içe olduğunu belirten sanatçı, 'Müzikte alaylıyım, eğitimim yok. Asıl eğitimim görsel sanatlar. Fotoğraf eğitimime 1984'de İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik bölümünde öğretim üyesi olan fotoğraf sanatçısı Kayhan Güven'le başladım'' dedi. Kanada'nın güzel sanatlar alanında saygın eğitim kurumlarından biri olan Concordia Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Yüksel Lisans programını bitirdiğini anlatan sanatçı, esas ilgi alanının da görsel sanatlar olduğunu bildirdi. Aynı dönemde müziğe ilgisinin arttığını ve ''Mercan Dede ile tanıştığını'' ifade eden sanatçı, ''Görsel sanatları ihmal ettik, müziğin peşinden koştuk. 15 yılın ardından görsel sanatlara dönüş var'' diye konuştu.