Mercan, çupra ve levrekten daha verimli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde yürütülen bir proje çerçevesinde, kültüre alınıp yetiştirilen mercan balığının, aynı yöntemle ekonomiye kazandırılan çupra ve levrekten verimli olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, projenin yürütücüsü ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Bulut, Marmara ve Ege denizleri ile Karadeniz'de yoğun olarak bulunan yabani mercanı (pagellus acarne) kültüre aldıklarını belirti. Bulut, "Öz sularımızda bulunan bir balığı kültüre almanın büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden bu balığı tercih ettik" dedi.

Bulut, yabani mercanın doğal ortamdaki boylarının çok küçük, ağırlıklarının 50-60 gram olduğu bilgisini verdi.

Bu balığın ağırlığını 350-400 grama ulaştırdıklarını anlatan Bulut, "Doğadakinden çok çok lezzetli olduğunu, bazı testlerle tespit ettik" ifadesini kullandı.

Doğada mercan türlerinin daha çok yağsız besinlerle beslendiği aktaran Bulut, kullandıkları yemlerin balığı yağlandırıp lezzetini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Bulut şöyle konuştu:

"Bu balık, yerli bir türümüz olmasından dolayı sularımızda yaz, kış, bahar aylarında, kısacası yılın her dönemi düzenli şekilde yemlenebiliyor. Dolayısıyla çupranın, levrek ve alabalığa göre yılın belli periyotlarında az yem alma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu balık, yılın 12 ayında büyümesini sürdürüyor. Bu bağlamda özellikle yetiştiricilik sektöründe bu balığın kısa sürede pazara sunulması, daha az yem kullanılarak maliyetinin aşağıya çekilmesi durumu söz konusu olacaktır. Bu balık, sularımızda olması, kısa sürede pazar boyuna ulaşması, su toleranslarına uyum göstermesi bakımından kültür çuprası ve levreğinin tahtını sallayacaktır."

Mercanın, bilinen bir tür, lezzetli ve ekonomik getirisinin yüksekliğine değinen Bulut, adaptasyonunun kolaylığından, diğer balıklarla kıyaslandığında firma ve işletmeler için kültüre alınmasının kolay ve verimli olacağını sözlerine ekledi.