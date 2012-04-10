Meral Okay son yolculuğuna uğurlandı

Sevenleri, tiyatro, sinema oyuncusu ve senarist Meral Okay'ı, Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Dostları Okay'ı son yolculuğuna uğurlamak için cami avlusuna geldi. Yoğun katılım nedeniyle Bebek'te trafik de kilitlendi. Okay'ı son yolculuğuna uğurlayan isimler arasında Meral Okay'ın kuzeni Atilla Saral, Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Muhteşem Yüzyıl ekibi ve Bahar Korçan da yer aldı.

'Çok neşeliydi'

Bebek Camii'nde konuşan Meral Okay'ın kuzeni Atilla Saral, Okay'ın son gecesini şu sözlerle anlattı; "Son zamanlarında ayağa kalkacağım demişti. Çok neşeliydi, her şey yolundaydı. Son gecesi babası da yanına gelmişti. Babasını da gördü ve sabahında aramızdan ayrıldı."

Sezen Aksu fenalaştı

Sezen Aksu'nun cenaze evinde güçlükle ayakta durabildiği öğrenildi. Aksu'nun cenaze evden çıkarılırken fenalaştığı, gazetecilere yakalanmamak için arka kapıdan çıktığı bildirildi.

Meryem Uzerli ağlama krzine girdi Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rol arkadaşlarının hepsi eve gelip taziyelerini bildirirken sette olan Meryem Uzerli'nin ise saatlerce ağlama krizine girdiği öğrenildi. Sanatçı, pankreas kanseri nedeniyle 1993 yılında 41 yaşındayken hayata veda eden eşi Yaman Okay’ın yanına defnedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan çelenk

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve Türkan Şoray çelenk gönderdi.