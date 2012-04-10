Meral Okay'ın doktoru konuştu: Hastalığı kendine özeldi

Prof. Dr. Sevil Bavbek, 53 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Meral Okay'ın hastalığının kendine özel olduğunu, tümörün patalojik olarak zor tanımlandığını söyledi.

Bavbek bu açıklamaları A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programında yaptı

İşte Bavbek'in anlattıkları:

Bavbek “Akciğerde de bir öğesi olan ama daha yaygın başlayan ve karakter olarak akciğer kanseri teşhisi konmuş hastaların hastalığına hiç benzemeyen, çok kendine özel bir hastalığı vardı. Patolojik olarak da zor tanımlanmıştı. Değişik bir tümördü, yurtdışında çeşitli merkezlere çeşitli ülkelere konsültasyona gitti, her yerde aynı şaşkınlıkla karşılandı” dedi.

Prof. Dr. Sevil Bavbek bu duruma Meral Okay’ın yorumunu da şu sözlerle iletti:

“Kendisi de buna ‘Benim hastalığım standart olmaz, özel olur’ diye gülerdi. Hastalığın ortaya çıkışı da, mikroskop altındaki yapısı da, klinik olarak seyri de kendine has ve çok değişik oldu. Hepimizi şaşırttı. Herkesin hastalığı kendine özel. Meral hanımınki de kendine has bir hastalıktı.”

Herkesin yılda bir kez sağlık taramasından geçmesi gerektiğini ifade eden Bavbek, en büyük ilacınsa hayatın mizah yanını görmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sevil Bavbek, Amerikan tipi beslenmenin yani sık sık karbonhidrat atıştırmanın sağlığa zararlı olduğunu kaydederek dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.