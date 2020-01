Meral Okay hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema oyuncusu ve senarist Meral Okay 53 yaşında hayatını kaybetti. Okay bir süredir kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Okay yarın öğleden sonra Bebek Camii'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Sinema dünyasının sevilen ismi, "Muhteşem Yüzyıl"ın senaristi Meral Okay'ın yaşamını yitirdiği bu sabah Ali Sunal twitter sayfasından duyurdu. Ali Sunal sayfasına "Meral ablamı Meral Okay'ı kaybettik, başımız sağolsun." yazdı.

'Öleceğini biliyordu'

CNN Türk'te Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına telefonla bağlanan yazar Melek Ulugay, "Meral Okay öleceğini biliyordu" dedi. Ulugay: Büyük zeka, Türkiye için önemli bir insan. Vasiyetleri oldu. Vasiyetleri kişiseldi. Kendi ölümüyle ilgili espriler yaptı. O bizi teselli etti. Bizi güldürüyordu. Bize ağırlık vermeden her şey yaptı. Yarın öğleden sonra Bebek Camii'de uğurlanacak bu da Meral'in vasiyetlerinden biridir.

'En zor şey ölüye aşık olmak'

Meral Okay'ın eşi Yaman Okay da 1993 yılında henüz 42 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Meral Okay, eşi Yaman Okay için "Hayatta en zor şey bir ölüye aşık olmak" demişti.

"Bir Yol" adlı oyunla amatör olarak tiyatroya başlayan Yaman Okay, "El Kapısı", "Leipzig Duruşması", "Ana", "Komün Günleri", "Sakıncalı Piyade" oyunlarda uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği Sürü isimli filmle 1978 yılında sinemaya geçti. 1981'de 18. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Bereketli Topraklar Üzerinde filmindeki rolüyle, "En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. "Düş Gezginleri", "Denize Hançer Düştü", "Seni Seviyorum Rosa", "Piano Piano Bacaksız", "Yıldızlar Gece Büyür", "Benim Sinemalarım", "Fazilet", "Asiye Nasıl Kurtulur?", "Pehlivan", "Yılanı Öldürseler", "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmlerinde rol aldı.

'Tedavi görüyorum, her şey yolunda'

Okay, hastalığı hakkında yakın dostu Selda Uskan'a konuşmuştu.

İşte Uskan'ın duygusal bir şekilde kaleme aldığı o yazının çarpıcı bir bölümü:

Temmuz'un ortalarıydı. Bir sabah telefonum çaldı, "Çok üzüldüm Meral hasta" dedi ortak bir dostumuz. Koca bir küfür etmişim. Hemen aradım 'koca çınar'ı..."Evet, akciğer kanseriyim şekerim, kemoterapi görüyorum ama her şey iyi gidiyor" dedi. O kadar metanetliydi ki, kendi acizliğimden utandım bir an.

Zaten bunu apaçık yazmaya karar verişim de, onun bu tavrından aldığım cesaret... Bir de o kadar eminim ki, değil 400 senelik Osmanlı tarihi, dünyanın tüm tarihi hikayelerini dizi yapmadan bir yerlere gitmez benim bildiğim Meral. Eh bu da en azından 90'yaş demektir. Allah bin bereket versin.

Meral Okay kimdir?

Beş yıl devlet memurluğu yapan Okay, bu süreçte Toprak Mahsülleri Ofisi'nin Dünya Bankası projelerinde ve TBMM'nin Atatürk'ün 100'üncü yaşı kutlamaları çerçevesinde kurulan bir komisyonunda yer aldı. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesi ve işyeri temsilcisiydi.

1984 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Okay'la evlendi. Eşi 10 yıl sonra, henüz 41 yaşındayken kanserden yaşamını yitirdi.

İstanbul'a taşınarak Günaydın gazetesinde çalışmaya başladı. Dergicilik, yayıncılık, yapımcılık, Sezen Aksu ile sahne çalışmaları yaptı, şarkı sözleri yazdı. İkinci Bahar dizisiyle ünlendi. Bir filmde yapımcılık denemesinde bulundu.

Meral Okay oyuncu olarak Bir Bulut Olsam, Alia, Beynelmilel, O Şimdi Asker, Hiçbiryerde, Koltuk Sevdası, Yeditepe İstanbul, İkinci Bahar dizilerinin yanısıra Seni Seviyorum Rosa filminde oyuncu olarak yer almıştı.

Okay, Yasemince, Asmalı Konak, Fedai, Bir Bulut Olsam dizilerinin senaryosunu yazmıştı. Okay son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisini senaryosunu yazıyordu.

'Ablamı kaybettik'

Meral Okay'ın sevenleri twitter'da şunları yazdı:

Yekta Kopan: Ahh Meral Okay ahh! Oldu mu böyle? Ali Sunal: Meral ablami MERAL OKAY'I kaybettik basimiz sagolsun Banu Güven: Bu haberi hic duymayacagima inandirmisim kendimi. Dunya iyisi insan Meral... Cok üzgünüm cok. Gülben Ergen: Meral Okay tum sevenleriyle vedalasip kavusma mertebesine vardi.Bize yazdiklari ile ismini hep zikredecegiz senin Meral,hep ozleyecegiz... Alper Turgut: Meral Okay olmemis, Yaman Okay'a kavusmus diyelim... Meral Okay için Twitter'da kim, ne dedi? Bengü: Meral Okay...Nur içinde ol...

Sabahat Akkiraz: Meral okay'i kaybetmek bir parçamızın da artık asla dolmayacaginin resmidir. Gülümseyen kadın; yarattıklarının önünde saygıyla eğiliyorum.

Fulden Uras: meral okay ı kaybetmişiz ..eşi rahmetli yaman okay ın yanına gitti buluştular artık ...mekanları cennet onların allah rahmet eğlesin ..

Çiğdem Mater: Meral Okay Yaman Okay icin 'en zoru bir oluye asik olmak...' demisti. Kavusmus olsunlar...

Özge Mumcu: Hayat bu, yollar birlesir yollar ayrilir. Olum seni dunyadan, dunyayi senden ayirir. Iyi yurekli kadin Meral Okay...

Kanat Akkaya: Meral Okay. Ne kadar hızlı eksiliyor güzel insanlar.

Banu Güven: Bu haberi hic duymayacagima inandirmisim kendimi. Dunya iyisi insan Meral... Cok üzgünüm cok.

Yekta Kopan: Ahh Meral Okay ahh! Oldu mu böyle?

Ayşe Özyılmazer: Hayran oldugum, kiymeti tartisilmaz, muthis insan Meral Okay'in aci haberiyle agliyorum. Yeri dolamaz, kimse onun gibi olamaz. #meralokay

Ali Sunal: Meral ablami MERAL OKAY'I kaybettik basimiz sagolsun :(

Fettah Can: Allah rahmet eylesin mekanın Cennet olsun Meral Okay

Mesut Yar: Meral Okay da gıttı. Bu kıs cok huzun yaptı bunyede. Bahar da farklı degılmıs

Alper Turgut: Meral Okay olmemis, Yaman Okay'a kavusmus diyelim...

