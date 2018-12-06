Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kiani: Boşanma davamız sürerken en az 4 sevgilisi oldu

Oyuncu Meral Kaplan’la karşılıklı boşanma davaları süren Kıbrıslı iş insanı Erhan Kiani, yeni bir boşanma davası açtı. Meral Kaplan’ın ilk açılan boşanma davasının ardından en az 4 sevgilisi olduğunu iddia eden Kaini, "sadakatsizlik, ağır derecede onur kırıcı davranış ve haysiyetsiz hayat sürme" gibi nedenlerle boşanmalarını talep etti.

Kaini ayrıca 1 milyon lira manevi ve 50 bin lira maddi tazminat ile çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

"Meral Kaplan’ın geçen yıl açılan boşanma davasından sadece 1.5 ay sonra Osman A. adlı kişi ile ardından da Kaan K. ile sevgili olmuştur. Kaan K.’nın biseksüel olduğunu öğrenince ayrılmıştır. Yine Seçkin Piriler’in yakın arkadaşı Hakan Y. ile birkaç kez beraber olmuştur.

Davalı Meral Kaplan 5 Ekim 2018 günü de devamlı gittiği bir gece kulübünde Umut A. ile eğlenmiştir, pistte öpüşmüştür. Ardından Umut A.’nın Bebek’teki evine gitmiş ve geceyi birlikte geçirmiştir. Davalı, Kerem B. ile de sevgili olmuştur."

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