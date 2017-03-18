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Meral Akşener'in toplantısına saldırı girişimi

Meral Akşener'in konuşması sırasında 40-50 kişilik bir grup toplantının düzenlendiği alanın bahçesini bastı

18 Mart 2017 19:29

MHP Genel Başkanlığı’na aday olduktan sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener’in Kocaeli’de konuşma yapacağı konferansa saldırı girişiminde bulunuldu.

Aydınlar Ocağının Kocaeli Fuar Alanı içinde düzenlendiği konferansa eski İçişleri Bakanı Meral Akşener katıldı. Meral Akşener'in konuşması sırasında 40-50 kişilik bir grup bahçeyi bastı. Bu sırada iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı polis, biber sıkı sıkarak ayırmaya çalıştı. Bölgeye çok sayıda destek kuvvet sevk edildi.

MHP'li muhalifler son zamanlarda sık sık saldırıya uğruyor. Geçtiğimiz günlerde bir günlerde Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşmaya yapan Sinan Oğan kürsüde saldırıya uğramış ardından İstanbul’da düzenlenen başka bir toplantıda arabasının lastikleri kesilmişti.
 

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