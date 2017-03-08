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Sinan Oğan: Bu saldırıların sorumlusu en tepedeki azmettiricidir!

"Başladığımız işi yarım bırakmayacağız, önce 'Hayır' için çalışacağız"

08 Mart 2017 13:46

MHP'li Sinan Oğan, kendisine yönelik saldırıyla ilgili olarak "Bir kişi var, kürsüyü deviriyor. Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz" diyen Devlet Bahçeli'ye adını anmadan "Biz ülkücüler başladığımız hiç bir işi yarım bırakmayacağız. Kurultay çalışmamızı tamamlayacağız ama önce 'hayır' için çalışacağız" dedi. Oğan, "Bu olayların sorumlusu bugünkü saldırıda olduğu gibi en tepedeki azmettericidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Siyaset Okulu' etkinliğinde konuşma yaparken bir kişinin "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atarak Oğan'a saldırmasına ilişkin olarak "Neresini değerlendireyim. Bir kişi var, kürsüyü deviriyor. Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz" demişti.

Sinan Oğan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Biz ülkücüler başladığımız hiç bir işi yarım bırakmayacağız. Kurultay çalışmamızı tamamlayacağız ama önce 'hayır' için çalışacağız"

Aynı partide görev yaptığı (şimdi farklı düşünseler bile) ülküdaşından bir geçmiş olsunu bile esirgeyip, hatta onu hedef göstermekten bile çekinmemek... AKP'liler ve HDP'lilere gösterilen şefkatin kendi ülküdaşından esirgemek. Dün bütün gün açıklama yapmadım. Sn. Bahçeli'den ve MHP yönetiminden yanlış anlaşıldık, bu kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Saldırıyı ve saldırganı kınıyoruz şeklinde bir açıklama gelir mi diye. Ancak görüyoruz ki, kara tükenmiş. Süreç başladığından beri ne Sn. Bahçeli'ye ne de bir başka ülküdaşımıza en ufak bir hakaret, saygısızlık etmedik. Hep seviyeli götürdük" dedi.

Bu olayların sorumlusu bugünkü saldırıda olduğu gibi en tepedeki azmettericidir.

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