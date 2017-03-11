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Sinan Oğan: Dün gece aracımızın tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendi

“Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller...”

11 Mart 2017 20:09

MHP’de Genel Başkan adaylarından olan ve Hayır kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle partisinden ihraç edilen Sinan Oğan, dün İstanbul’da düzenledikleri Hayır toplantısına giderek eylem yapmak isteyen bir grubun toplantıya girememeleri üzerine araçlarının lastiklerini indirdiğini söyledi. Sinan Oğan, “Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller...” ifadesini kullandı.

Sinan Oğan, kendilerini destekleyenlere de "Ben buradan bizi seven bütün arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum Bizleri tahrik edip kavgaya çekmek isteseler de biz hukuktan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Bahçesehir Üniversitesi’ndeki toplantıdan bir kişinin saldırısına uğrayan Oğan’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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