Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklık'ın 22.5 yıl hapsi istendi

İyi Parti'nin sosyal medya ekibinde çalışan ve 'FETÖ'den tutuklu bulunan Kerim Çoraklık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından iddianame hazırlandı. Çoraklık'ın 22,5 yıla kadar hapsi sitendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Kerim Çoraklık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını da yapan Çoraklık'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

21 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan Çoraklık ilerleyen günlerde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.