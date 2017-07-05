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Politika

Meral Akşener’in çalışma arkadaşı anlattı: Kurulacak partinin ilkeleri neler?

“Bu merkez sağ tabirini ben çok doğru bulmuyorum”

05 Temmuz 2017 20:22

Devlet Bahçeli’ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı’na aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener’in çalışma arkadaşı Nevzat Korkmaz, kurulacak yeni partinin ilkelerini anlattı. “Yeni partinin hem milli değerleri, hem de evrensel değerleri barındıracağını” söyleyen Korkmaz , “Bu merkez sağ tabirini ben çok doğru bulmuyorum” görüşünü dile getirdi.

Sonbahar aylarında oluşumun realize edileceğini söyleyen Korkmaz’ın T24’e açıklamaları şöyle:

 “Parti çok dar bir tanımlama”

Yani bir parti çok dar bir tanımlama. Yeni bir siyasi oluşum diyorum. Bu oluşum için benim de tahmin  sonbaharda bir realize edilecek öyle gözüküyor. Bu merkez sağ tabirini ben çok doğru bulmuyorum. Ortak paydası devletin bütünlüğü, milletin birliği, cumhuriyetimizin kazanımları temel değerleri ve  Atatürk  olan  herkesin  toplanabileceği bir şemsiye olmalı bu yeni oluşumun. Dolayısıyla sağcısıyla, solcusuyla ülkücüsüyle Alevi ve sünnisiyle bütün milleti, herkesi kucaklayacak bir merkezde yer almalı diye düşünüyorum.

“ Milli değerleri de evrensel değerleri de barındıracak”

İçinde milli değerleri barındıracak aynı şekilde evrensel değerleri de kucaklayacak bir parti olacak  bir oluşum. İnsan haklarının evrensel nitelikleriyle de bir oluşum. Türkiye Cumhuriyetini daha da ileri götürecek hem ekonomik hem sosyal kazanımlar anlamında bir oluşum. Türkiye’nin huzuru ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var,  adalete ihtiyaca var, hukuk devletinin yeniden tesis edilmesine ihtiyacı var, bütün bunları da öncelikleri arasına koyarak bir siyasi oluşum.

“Bu oluşumun köklerini kuruluş felsefesinde aramak lazım”

Zaten bu hareket akşamdan sabah oluşmuş bir hareket değil. Köklerini hem Türkiye Cumhuriyetinin  demokrasi tarihinde aramak lazım hem de  kuruluş felsefesinde aramak lazım bir de bunlarca yıllık bütün dünyada oluşmuş değerlerler var bunlarda aramak lazım. Bu birikim mevcut  bunun realizasyonu da çok az bir zaman  var sanıyorum  sonbaharda  vücut bulacak.

 

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