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Politika

Meral Akşener'den erken seçim yorumu: Bizim için fark etmez

Bahçeli, erken seçim önerisinde bulunarak, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti

17 Nisan 2018 17:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından bir açıklama da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener açıklamasında, “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” dedi.

İyi Parti'den bir açıklama da Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın yapmıştı. Özdağ, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında, "İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak" sözlerini sarf etti. Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur."

Bahçeli, partisinin bugün (17 Nisan 2018) düzenlenen grup toplantısında seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti. Ardından partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarına değinmeden seçimlerin vaktinde yapılacağı mesajını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının dün (16 Nisan 2018) yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İnşallah anayasa değişikliği, Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek" dedi. 

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