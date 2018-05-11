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Meral Akşener'den "Beni yardımcısı yaparsa destek olurum" diyen Muharrem İnce'ye yanıt

İnce, Akşener ikinci tura kalırsa destekler misiniz sorusuna "Beni yardımcısı yaparsa destek olurum" yanıtını verdi

11 Mayıs 2018 23:57

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Akşener ikinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa destek olurum" açıklamasına ilişkin "Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle  muhakkak görüşeceğim" yanıtını verdi.

TIKLAYIN-İnce yanıtladı: Akşener ikinci tura kalırsa destek verecek mi; seçilirse yardımcısı olacak mı?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Trabzon'da  ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener’i destekleyip desteklemeyeceği sorusuna, “İkinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım” yanıtını vermişti. 

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Balıkesir’de yaptığı mitingin ardından  gazetecilerin Muharrem İnce’nin sözlerine ilişkin sorusuna “Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim" yanıtını verdi.

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