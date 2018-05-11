İnce yanıtladı: Akşener ikinci tura kalırsa destek verecek mi; seçilirse yardımcısı olacak mı?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin memleketi Rize'de düzenleyeceği miting öncesi Trabzon'da basın toplantısı düzenledi. İnce'nin konakladığı oteldeki toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. İnce, "Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda destekler misiniz?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa destek olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi" şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Muharrem İnce, basın toplantısında son soruya yanıt veremeyince katılımcılardan biri “İki dakika bekleyemez misiniz” diye sordu. İnce, "Cuma'ya yetişeceğim, hoca beklemez" yanıtını verdi.

İnce'nin yöneltilen sorulara cevapları şöyle:

Erdoğan’ı yargılayacak mısın?

Hayır benim öyle görevim yok. Yargının görevi o. Ben bağımsız tarasız adil bir yargı düzeni kurarım. O da sonra beni yargılayabilir, Erdoğanı da…

Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, bir toplantıya gittiğimde ayağa kalkmayan yargıçlar istiyorum. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargı istemiyorum.

CHP'nin oyu yüzde 25. Meral Hanım'ın oyu belli değil. O çok iddialı ikinci tura dair. İkinci tura o kalırsa ne düşünürsünüz, Destek verir misiniz?

Beni yardımcısı yaparsa olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi. Ama ben öyle bir ekiple yöneteceğim ki bu ülkeyi önce demokrasi gelecek.

Erdoğan, “Bana oy verip AKP’ye oy vermeyenler münafık” demişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Münafıklık kafirlikten sonra ikinci sıradadır. Müslümanlar için tehlikelidir. O zaman benim yurttaşlara önerim şu. Münafık olacağınıza ona da oy vermeyin kurtulun.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde yardımcılar da var. Yardımcılarınız belli mi ne zaman açıklayacaksınız?

Kafamdan geçen isimler var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Öyle bir devasa hak verilmiş ki Cumhurbaşkanı'na. Kullanamam onları korkarım. Tek adam tek başına 81 milyonun bütçesini yapabilir. Böyle bir düzen olur mu? Referandumda 'evet' diyerek bu düzen o kişiye bu yetkiyi verdi. 'Yapmayın, etmeyin' dedim. Ben olduğumda bütçe hakkını tek başına kullanamam. Günahtır, vebali vardır. Meclis ile birlikte yapacağım. 600 vekil ile birlikte. Tayyip Erdoğan da tek başına yapmamalı ben de yapmamalıyım bütçeyi tek başıma. Tarihimizde hep Kanuni hep Fatih Sultan Mehmet yok. Deli İbrahim de var tarihimizde. Böyle bir yetki verilmez. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda bu tür yetkileri millete anlatacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde, kimseyi ayırmadan çalışacağım.

AKP'liler de bizim vatandaşımız. Onlardan intikam mı alacağız, yok öyle bir şey. Muhafazakar kardeşlerim, korkutuyorlar sizi. 'İnce seçilirse başörtüsüne el uzatır. Yahu benim kız kardeşim 40 yıldır başörtülü. İnsan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı?. İster sokakta tak, ister devlette, ister evinde tak. Nerede istersen tak. Siyasetin konusu değil bu artık.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından, salondaki STK temsilcilerinden sorular almaya başladı. Saray'da kalıp kalmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Anam beni saraylarda değil tütün tarlalarında doğurdu. Sarayda değil evimde oturacağım. Orayı eğitim yuvası yapacağım..."

Osmanlı matbaayı 250 sene geç aldı. 2011'de Almanya'da başlayan 4.0 endüstri devrimi başladı. Önümüzdeki 5 yılda bunu kavrayamazsak gelecek 100 yıl köle olacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin gençleri barışmazsa, geleceği okuyamazsa, 100 yıl geri kalacağız.

Bu ülkenin gençlerini her yıl 10 bin gencini yurtdışına göndereceğim. Atatürk'ün yaptığı gibi. O yıllarda bin kişiydi. Her yıl 10 bin kişi yapacağım ben. Kindar nesil değil uzman gençler yetiştireceğiz. Enerjimizi nükleerden değil doğamızdan güneşimizden kullanarak Türkiye'nin geleceğini temin edeceğiz.