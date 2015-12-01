Meral Akşener'den Bahçeli'ye 'Gülen' yanıtı: İrademi üçüncü kişilere teslim etmem

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak görevlendirildiği' sözlerine Meral Akşener'den cevap geldi. Akşener, "Herkes bilir ki; irademi üçüncü kişilere teslim etmem" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kongre isteyen ve MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyan isimler için kritik açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli'nin açıklamalarına Meral Akşener'den yanıt geldi.

Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı ardından söylediği "Bunların içinde birisi var ki gelecekte hepiniz göreceksiniz, durumu Fethullah Gülen Cemaati hareketinin siyasi figürü olarak MHP’de görevlendirme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın” sözünün yankıları parti içinde devam ediyor. Bahçeli'ye yakın kaynaklar, bu açıklamadaki ismin Meral Akşener olduğunu öne sürmüştü.

“Bir şey kalmadı, dağıldı"

Suçlamaların odağında bulunan Meral Akşener açıklama yaptı. Akşener açıklamasında, "Eğer Devlet Bahçeli beni kastettiyse yadırgadım. Herkes bilir ki; hiçbir Cemaat, tekke ve grupla ilişkim olmaz veya irademi 3. kişilere teslim etmem. Zaten Cemaat diye bir şey kalmadı, dağıldı. Ömrümde ilk kez 1997’de Tansu Çiller’in görevlendirmesiyle Amerika’ya gittim. Ondan sonra bırakın Pensilvanya’yı, Washington’a da New York’a da gitmedim" dedi.