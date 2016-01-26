Meral Akşener kurultay için tarih verdi

Olağanüstü Kurultay toplanması için 544 delegenin imzalarının noter onaylı olarak alındığını söyleyen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, “Hukuk işlediği takdirde kurultayımız Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek” dedi.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Gönen Otel’de, parti delegelerini ve eşlerini akşam yemeğinde ağırlayan MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, açılış konuşmasında salondaki kadın sayısından duyduğu mutluluğu ifade etti. Meral Akşener, parti içindeki kadınların etkinliğini artırmadan hiçbir savaşın kazanılamayacağını söyledi. Akşener'in davetine olağanüstü kurultay için kendisine imza veren delegelerin dışında imza vermemiş Üst Kurul Delegeleri’nin de katılması dikkat çekti.

“Bu vebalin sonuçları bana neye mal olursa olsun…”

Akşener yemekte, "Sizler büyük bir irade koydunuz. Sizler bir iradeyi büyük zorluklar içinde koydunuz. Hain yaftasına, ihanet yaftasına rağmen koydunuz. Bunu vebal olarak aldım. Bu vebalin sonuçları bana neye mal olursa olsun, bu vebali Hakkı size teslim etmek için, elimden ne gelirse gelsin yapacağımı bir and olarak huzurlarınızda söylemek istiyorum. Bunu bir yemin sayıyorum" şeklinde konuştu.

Olağanüstü kurultay talebinde bulunduklarını ve 544 delegenin imzalarının tamamının noter onaylı olduğuna dikkat çeken Akşener, "Şimdi bazıları bu üst kurul delegelerinin iradesini tanımıyorum diyor. Asıl bu sözleri söyleyenler ülkücü irade tarafından yok sayılır" sözleriyle, imzaları kabul etmeyeceğini açıklayan MHP yönetimine tepki gösterdi.

Kurultay Nisan'da

İktidara yakın yayın organlarında Devlet Bahçeli lehine ve MHP'deki imzalarla ilgili çıkan haberlerin maksatlı yapıldığını söyleyen Meral Akşener, tüm bu engellemelere rağmen değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Olağanüstü Kurultay hakkında Nisan ayını işaret eden Akşener, "Ülkücülerin hakkının gasp edilmeye kalkılması halinde beni mahkeme önünden jiletle kazıyamazlar. Hukuk işlediği takdirde kurultayımız Nisan ayı içerisinde gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.