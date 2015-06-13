MHP'de Meral Akşener krizi büyüyor

Son dönemde adı olası koalisyon hükümetinde Meclis Başkanlığı için anılan Meral Akşener'e tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tutumu karşısında Akşener'in şaşkınlık yaşadığı öne sürüldü.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Akşener'in "Bu şekilde söylenen isimlerden hiç hoşlanmam, ismi geçeni de devre dışı tutarım. Meral Akşener'i eğer çok sık kullanırsanız, o devre dışı kalır haberiniz olsun" diyen Bahçeli'nin açıklamalarına şu cevabı verdiği iddia edildi:

"Bahçeli’nin açıklamalarını gazetelerden öğrenen Akşener’in yakın çevresinde isminin twitterda dolaştırılmasının bilgisi dışında olduğunu ve “dahlim yok” dediği öğrenildi. Twitter’da yazdığı her mesajı özenle seçen Akşaner’in, retweet ettiği mesajların da içeriği konusunda dikkat ettiğini, sadece Genel Başkan Bahçeli’nin mesajları dışında çok gerekli olmadıkça retweet yapmadığı bildirildi. Akşener’in söylenti çıkmaması için attığı mesajlar yanında yaptığı görüşmelere de dikkat ettiği de dile getirildi."