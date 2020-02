Meral Akşener: Erdoğan'ın beka sorunu var (2)

TOKAT\'TA KONUŞTU

Sivas\'tan otobüsle Tokat\'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitingde halka seslendi. Akşener\'i meydanda karşılayan kadınlar kendisine Tokat yazması hediye etti. 14 şeker fabrikasının satışıyla ilgili eleştirilerde bulunan Meral Akşener, \"Tokat\'ın ferasetli insanları, Anadolu\'nun irfanını içinde barındıran değerli kardeşlerim, hatırlayın, şeker fabrikası meselesini gündeme getiren kişiyim ben. 14 şeker fabrikasını sattılar. Ve her meydanda şunu söyledim; \'pancar stratejik ürünümüzdür\'. Dedim ki \'şeker fabrikaları milli meseledir\'. Ve o şeker fabrikasını satın alanlara sesleniyorum; sakın işçilere el sürmeyin, sakın makinelere el sürmeyin\" dedi.

\'AVM KURMAK İÇİN SATTILAR\'

Konuşmasını sürdürürken sahnede alandakilere şeker pancarını gösteren Akşener, \'\'AVM kurmak için sattılar, yandaşa peşkeş çekmek için sattılar ama en önemlisi; sarayın 13 günlük masrafı, 14 şeker fabrikasının 1 yıllık zararına eşit. 13 gün sarayda harcanan paranın karşılığı 1 yıllık şeker fabrikalarının tümünün zararı. Bu zarar nasıl oldu? Hatırlar mısınız? Yine sigara fabrikasının satılacağı zamanlardı, buraya gelmiştim, \'yaptırmayalım, sattırmayalım sonra zebun olacak\' dedim. Yapamadık, satıldı. İşçiler ne yapıyor şimdi?\" diye konuştu.

\'ŞEKER FABRİKASI İŞÇİLERİNİ BUGÜN İÇERİ ALMADILAR\'

Turhal Şeker Fabrikası işçilerinin bugün fabrikaya alınmadığını iddia eden Akşener şunları söyledi:

\"Şimdi Turhal Şeker Fabrikası\'nın işçilerini bugün içeri almadılar, biliyor musunuz? Buradan sesleniyorum; bu fabrikaları satın alanlar, ben cumhurbaşkanı seçildiğim gün, ilk işim, bu şeker fabrikalarının sözleşmelerini iptal etmek olacak. Bunlar ancak satıyor. 453 milyar dolar borç aldılar 16 yılda. 70 milyar dolar; işte sizin Tekel, sigara fabrikası dahil olmak üzere, SEKA dahil olmak üzere ne vardıysa sattılar. 70 milyar dolar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar. Toplayın bir araya 2,5 trilyon dolar ediyor. Tekel\'i sattılar, yerine fabrika yaptılar mı? Şimdi şeker fabrikasını sattılar, yerine fabrika yapacaklar mı? Hayır. Peki bu 2,5 trilyon dolar, cebinizden çıkan 2,5 trilyon dolar nereye gitti kardeşim? Tokatlıya fabrika geldi mi, Tokatlının gençlerine iş imkanı sunuldu mu?\'\'

\'KARDEŞİM DEDİĞİ 3 GÜN YAŞAMIYOR\'

Konuşması \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganlarıyla kesilen Akşener, \'\'Baba bak böyle bağırıyorsunuz, adamın insicamını bozdunuz. Kahve yapmaya başladı. Ondan sonra döndü çay ocaklarının gelirine de göz dikmiş durumda. Yani en son Tatar böreği koyacakmış, haberiniz var mı? Böyle bir şey olamaz. İnsicamını bozdunuz \'Cumhurbaşkanı Meral\' diyerek. Daha önce de bir \'Başbakan Meral\' dedi Tokatlılar, Davutoğlu uçtu gitti. Bir de \'Cumhurbaşkanı\' diyorsunuz, Binali Bey uçtu. Adam kızdıkça birilerini gönderiyor. Allah\'tan bana \'kardeşim\' demiyor ha. Kardeşim dediği 3 gün yaşamıyor, gidiyor hepsi, bastığı yerde ot bitmiyor\" diye konuştu.

\'ARPALIK OLAN DEVLET KURULUŞLARINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİM\'

Başbakan Binali Yıldırım\'ın kendisi için TİKA\'yı (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) kapatacağı yönündeki yaptığı eleştiriye yanıt veren Akşener şöyle dedi:

\"Sayın Binalı Yıldırım çıktı dedi ki \'Meral Akşener TİKA\'yı kapatacakmış\'. Ben milliyetçiyim, Türk milliyetçisiyim ya beni oradan vuracak arkadaş. Hadi oradan be. Siz milliyetçiliği ayaklarınızın altına almış insanlarsınız. Dolayısıyla bir de üstüne üstlük iftira attı. Dedi ki \'FETÖ\'den talimat aldı, TİKA\'yı kapatıyor\'. Tövbe vallah benim TİKA ile ilgili böyle bir düşüncem yoktu. Ama \'arpalık olan tüm devlet kuruluşlarını gözden geçireceğim\' dedim ben. Bak onu dedim. Ama TİKA\'ya özel bir şey değildi. \'İyi ki de adam yalan konuşmuş\' diyorum. Her şerde bir hayır varmış. Neyi gördüm biliyor musunuz? TİKA yılda 8 milyar dolar para harcıyor. Nereye gittiği meçhul. 6,5 milyar dolar Maliye\'den verilen para, sizin cebinizden çıkan para. Şimdi demek ki çok önemli bir şeye de çomak sokuldu.\'\'

\'BENİ TUTUKLAT KARDEŞİM\'

Kendisine yönelik \'FETÖ\'cü\' iddialarıyla ilgili de konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şunları söyledi:

\"Sayın Binalı Yıldırım\'a sesleniyorum. Güzel kardeşim, sen Başbakansın. Ben eğer Pensilvanya\'dan talimat almışsam mutlaka elinizde belge, bilgi, karine vardır. Koskoca Başbakansın; Adalet Bakanlığı sana bağlı, İçişleri sana bağlı. Ya bunun gereğini yapacaksın ya da iftiracısın, yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Ama ben şerbetlendim. 2,5 yıldır bana bunu söylüyorlar. Dokunulmazlığım yok, şimdi Başbakansın. Madem ben böyleyim hemen beni tutuklat kardeşim, at beni içeri. Tokat\'ta milletin karşısındayım. Hadi bakayım derhal gereğini yap. Bana FETÖ\'cü deyip ispatlamayan herkes şerefsizdir, alçaktır.\"



Fatih YİLMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)



FOTOĞRAFLI