"Meral Akşener, Erdoğan'a 'Kurultay sürecine müdahale olursa 25 bin kişiyle Saray'a yürürüm' mesajı gönderdi"

Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin, MHP genel başkanlığına adaylığını koyan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “Eğer mahkemeye, MHP’nin kurultay sürecine bir müdahale olursa 25 bin kişiyle Beştepe’ye yürürüm. Camide de namaz kılarım” mesajı gönderdiğini öne sürdü. Şahin, Akşener'in "yargıya siyasi müdahaleden kaygı duyduğunu, bu nedenle Erdoğan'a bu mesajı ilettiğini" ileri sürdü.

Ömer Şahin'in Meydan'da "25 bin kişiyle Saray’a yürürüm" başlığıyla yayımlanan (31 Mart 2016) yazısı şöyle:

Gündem ne kadar hareketli olsa da siyaset durağan bir seyir izliyor. Seçimlerden yeni çıkılmış olması ve muhalefet partilerinin iktidar karşısında çaresizliği AK Parti’yi, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü pekiştiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessizliğe büründü ve beklenti içine girenlere ‘hayal kırıklığı’ yaşattı. Hal böyle olunca siyaset namına heyecan uyandıran tek gelişme MHP’deki kurultay mücadelesi.



MHP’de Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan üçlüsü ayrı ayrı topladıkları 543 imza ile kurultay sürecini başlatmışlar ve konu yargıya intikal etmişti. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin gelecek hafta (8 Nisan) vereceği karar iç siyasi gelişmeleri tetikleyecek önemde. Mahkeme ‘olağanüstü kurultay toplansın’ kararı verse bile MHP yönetiminin buna uymayacağı ve Yargıtay’a gideceği biliniyor.

Lakin… Herkes biliyor ki mahkemeden böyle bir karar çıkar ise oluşacak ‘ülkücü’ baskının önünde parti yönetiminin durması kolay olmaz.

Peki, mahkemeden nasıl bir karar bekleniyor?



Genel kanı, yeterli imza toplandığı için ‘kurultay’ sürecinin başlatılacağı ve peş peşe iki kurultay ile genel başkanlık seçiminin yapılması gerektiği yönünde.

Fakat…



Burada dile getirilen bir ‘endişe’ ya da “komplo teorisi”nden bahsetmek mümkün.Yargıya ‘siyasi’ müdahaleden çekiniliyor. Açık yazalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin politikalarının senkronize olduğu ve bu uyumun yargı kararına yansıyabileceği endişesi...



Bundan dolayı mahkemeden Erdoğan ve Bahçeli’yi üzecek bir kararın çıkmayacağını iddia edenlerin sayısı bir hayli fazla. Tüm bunları ‘komplo teorisi’ olarak görelim. Türkiye’de böyle şeyler olmaz ve ‘yargı bağımsızdır’ diyelim.



Bu söylentiler MHP’li imzacıları da rahatsız ediyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme olmuş.

Son birkaç ay gösterdi ki Devlet Bey’in asıl rakibi Meral Akşener.



İllere giden Meral Hanım’a olağanüstü bir ilgi var. MHP’yi de aşan ‘dip dalga’ ayan-beyan ortada.



Akşener ile 2002 yılı öncesi Tayyip Erdoğan’ı efsane yapan siyasal iklim arasında benzerlik kurulabilir.



Meral Akşener de yargıya siyasi müdahaleden kaygı duyuyor olmalı ki bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj göndermiş.

Akşener, Erdoğan’a en yakın isimlerden birisine vermiş mesajını.



Konsoloslar ne yapacak?



Can Dündar/Erdem Gül davasını izlemeye giden konsoloslara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten ağır tepkiler gelmişti.

Batılı diplomatlar neredeyse “persona non grata” ilan edileceklerdi.



ABD, İtalya ve AB’den gelen karşı tepkiler konsolosları savunur mahiyette.

Dündar ve Gül’ün 1 Nisan’da yine duruşması var.



Konsoloslar yine duruşmaya gidecekler mi?

Hayır...



Gitmeyecekler. Duruşma kapalı olduğu için gitmelerinin yanlış olduğuna karar vermişler.

Bu karar bundan sonraki yargılamalara gitmeyeceği anlamına gelmiyor...



Yabancı diplomatların gelişmelerden duyduğu rahatsızlık sürüyor. Davaları yakından takip edecekler.

1 Nisan’daki duruşmada Can Dündar’ın tutuklanacağı endişesi taşıdıkları aktarılıyor.



Bu arada Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan konsoloslara en çok “Niye selfie çektirdiniz?” diye tepki gösterilmiş.

Erdoğan’a gönderilen mesaj Akşener’e tam da “Asena” dedirtecek türden:



“Eğer mahkemeye, MHP’nin kurultay sürecine bir müdahale olursa 25 bin kişiyle Beştepe’ye yürürüm. Camide de namaz kılarım.”