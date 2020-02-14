Meral Akşener'den 'istifa' açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden peş peşe gelen istifaları değerlendirdi. Akşener dün istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal hakkında, "Tuba Hanım'ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı" dedi.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Akşener, Mudanya'da bir otelde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Tuba Hanım, teşkilatla ters düştü"

Parti içerisinde yaşanan istifalara saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, "Tuba Hanım ile beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti'ye geçti" dedi

Akşener, dün istifa eden Tuba Vural Çolak'ın istifasını değerlendirirken, "Benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğudur" diye konuştu.

"Vatandaşın yüzde 65'i parlamenter demokrasi istiyor"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tutmadığını dile getiren Meral Akşener, "Sayın Erdoğan için de hayırlı olmadı. Biz fabrika ayarlarına dönmek zorundayız. Anketlerden çıkan sonuca göre vatandaşların yüzde 65'i parlamenter demokrasiye dönülmesini istiyor" ifadesini kullandı.

Yerel seçim değerlendirmesi

Türkiye'nin çıkarını düşünerek 31 Mart seçimlerine girdiklerini belirten Akşener, "En çok üzerinde durduğum Bursa, Balıkesir ve İstanbul'du. Bursa'nın alınabilmesi için 10 ilçeyi tek tek dolaştım. Sonuç olarak Bursa da kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanıyla söylüyorum. 'Biz bazı hatalar yaptık' dedi. Biz İyi Parti olarak bazı ikilemlerle karşılaştık. Burada ya partimizin ya da Türkiye'nin çıkarı. Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye'yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | İyi Parti Antalya Milletvekili istifa etti