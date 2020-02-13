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Politika

İyi Parti Antalya Milletvekili istifa etti

İYİ Partili Tuba Vural Çokal, kongre sürecinde adil ve eşit bir ortam sağlanamadığını söyledi

13 Şubat 2020 09:59

İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını Twitter hesabından üzerinden gece saat 02.00'de duyuran Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.

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