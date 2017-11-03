Meral Akşener, CHP ile ittifak iddialarını yalanladı (2)

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Politika

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ADİLCEVAZ ESNAFINI ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geceyi geçirdiği Ahlat ilçesinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Adilcevaz ilçesine geçti

03 Kasım 2017 18:16

ADİLCEVAZ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geceyi geçirdiği Ahlat ilçesinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Adilcevaz ilçesine geçti. Akşener, ilçe merkezinde yoğun ilgiyle karşılandı. Adilcevaz esnafını ziyaret eden Akşener, ilçenin belediye meydanındaki bir çay bahçesinde oturdu. Etrafını saran kalabalıkla bir süre sohbet eden Akşener, çalışanların sorunlarını dinledi. Günü Bitlis gezisinin son durağı olan Adilcevaz\'da geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerinin ardından Ankara\'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı. 

 

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