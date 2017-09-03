Meral Akşener: Biz, siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz

ANKARA, (DHA) - MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener, siyasi çalışmalarıyla ilgili medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Akşener, \"Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da faydalı da bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye\'nin entelektüel birikimini zenginliklere taşımaktır\" dedi.

Meral Akşener\'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı yazılı açıklama, şöyle:

\"Siyasi çalışmalarımızla ilgili olarak, medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere yönelik bir bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur;

Hareketimizi yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okumak doğru tespitlere ulaştırmaz. Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlıda, faydalıda bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip Milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye\'nin entelektüel birikimini zenginliklere taşımaktır.

Aynı zamanda son günlerde şahitlik ettiklerimiz, doğru yolda olduğumuz hususunda bizlere moral vermektedir; \"Gazi Mustafa Kemal\'den, Aziz Atatürk\'e\" geçiş son derece sevindiricidir. Ayakların, Türk Milliyetçiliğinden çekilerek Malazgirt ovasına Otağ kurmaya yönelişi, Kızılelma seslenişi gayet memnuniyet vericidir. Yapının diğer yüzünden, \"Kerkük\" sözcüklerinin duyulacak kadar seslendirilmesi bile, tarafımızda memnuniyetle karşılanmaktadır.\"

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