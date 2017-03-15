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15 Temmuz Darbe Girişimi

Meral Akşener: 15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi…

"15 Temmuz’da millet devleti sokaktan toplamıştır”

15 Mart 2017 20:24

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, "15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki Anayasa değişikliğidir. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplamıştır" dedi.

Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin temel sebebinin, 2010 yılındaki anayasa değişikliği olduğunu savunan Akşener, şunları yazdı:

“Türkiye’mizin sahibi olduğu Keçi adasına Yunan Cumhurbaşkanının çıkmasına hükumet seyirci kalmıştır. Acilen gereği yapılmalıdır. Referandumda hayır diyen kimse olmasa, çıkan sonuç %100 evet olsa dahi bu sonucun meşruiyeti olmaz. 15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki Anayasa değişikliğidir. 15 Temmuz’da millet devleti sokaktan toplamıştır”

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