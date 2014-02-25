Merakla beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S5 tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung , yeni amiral gemisi Galaxy S5 cihazını Mobil Dünya Kongeresi’nde resmen tanıttı.

İşte Galaxy S5’in özellikleri:

Galaxy S5 5.1 inch boyutlarında FULL HD ekrana sahip, Galaxy S5 parmak izi okuyucu,nabız ölçer,IP67 sertifikalı toza ve suya dayanıklı gövdesiyle dikkat çekiyor. “Download Booster” özelliğiyle internet bğalantısı çok daha verimli kullanmayı sağlıyor.

16 Megapiksel kamera ile gelen Samsung Galaxy S5, 0,3 saniyelik otomatik focus özelliğiyle bu alandaki rekoru eline alıyor. Galaxy S4 HDR yetenekleri ile doğal renkleri ve ışığıu yeniden işleyerek her koşulda en iyi fotoğraf deneyimini kullanıcısına yansıtıyor.Selective Focus” özelliğiyle kullanıcılar ekran üzerinde istedikleri alana dokunarak o alanı netlerken eş zamanlı olarak profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi zemini bulanıklaştırabiliyorlar.

Cihaza entegre edilen sensörlerle kalp ritmini ölçen cihaz bu özelliğiyle de bir ilke imza atıyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi, sahip olduğu gelişmiş sensörler ve güncellenen S Health 3.0 uygulaması aracılığıyla kullanıcılarına tam fonksiyonlu bir aktivite ölçüm deneyimi sunuyor. Galaxy S5’in yanı sıra tanıtılan giyilebilir cihazlarla da senkronize biçimde çalışabilen S Health’in yanı sıra, geliştiriciler tarafından yazılacak üçüncü parti uygulamalar da Galaxy ailesinin gelişmiş sensörlerinden yararlanabilecek.

Galaxy 5, 4 ayrı renk seçeneğiyle geliyor: Beyaz, Siyah, Mavi ve Altın rengi.

Galaxy S5 boyut olarak Note 3 ile Galaxy S4 arasında konumlanırken 5.1 inç ekrana sahip. Galaxy S5'te Samsung benekli plastik kullanmaya devam etmiş.

145 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy S5'te S4'ten daha ağır.

Yeni rich tone özelliği, ışığı kontrol ederek gerçek hayattaki kontrastı veriyor. Böylece gözünüzle gördüğünüz fotoğrafı neredeyse aynı kalitede ekrana çekiyorsunuz.

Ultra power saving mode, en temel özellikler dışında her şeyi kapatarak telefonun 24 saat hayatta kalmasını sağlıyor ve şarj sorununu çözüyor.

Bir başka özellik olan Çocuk modu ise telefonunuzu ailenizle paylaşmanızı kolaylaştırıyor. Bu sayede çocuklarınız, dokunmamaları gereken ayarlara ve uygulamalara ulaşamıyorlar.

Galaxy S5 11 Nisan tarihi itibariyle 150 ülkede satışa sunulacak. Fiyatlar ise açıklanmadı.

Teknik özellikler:

5.1” FHD Super AMOLED (1920 x 1080)

142.0 x 72.5 x 8.1mm, 145g

LTE Cat.4 (150/50Mbps)

5.1” FHD Super AMOLED (1920 x 1080)

2.5GHz 4 Çekirdekli işlemci

Android 4.4.2 (Kitkat)

16MP (rear), 2.0MP (front)

UHD@30fps, HDR, video sabitleme

Video Formatları: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Ses Formatları: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

IP67 Su geçirmez özelliği

S Health 3.0

Gizlilik modu

Çocuk modu

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2)

Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+

USB: USB 3.0

NFC

IR Remote

Sensörler; hızlanma, barometre, parmak izi okuyucu, kalp ritmi

RAM: 2GB

Dahili Hafıza: 16/32GB

Artılabilir Hafıza: microSD 64GB’e kadar

Boyutlar 142.0 x 72.5 x 8.1mm, 145g

2800mAh pil, 390 saat bekleme, 21 saat konuşma

Samsung Galaxy S5 16 MP’lik hızlı otofokus özelliğine sahip arka kamera ve 2MP’lik ön kameraya sahip.