Merakla beklenen Red Dead Redemption 2 hakkında beş ilginç gerçek

Merakla beklenen konsol oyunu Red Dead Redemption 2 Cuma günü piyasaya çıkacak.

Western türü macera oyunu, 2010'da yayınlanan ilk oyundaki senaryonun öncesine gidiyor ve başarısız bir tren soygunu sonrası gerçekleşen olayları anlatıyor.

Bu oyun, stüdyosu Rockstar Games'in 2013'teki Grand Theft Auto V oyununun ardından piyasaya sürdüğü ilk büyük oyun.

Yeni oyunu inceleyenler grafik ve hikaye anlatımını övse de Rockstar'ı eleştirenler de var.

İşte oyunla ilgili beş ilginç bilgi.

1. Oyunun dosya boyutları devasa

Read Dead Redemption 2'yi Xbox One'a yüklemek istiyorsanız, cihazınızda 107 GB boş yer olması gerekiyor.

Konsolunuz PlayStation 4 ise oyun 99 GB yer kaplıyor fakat yüklemenin gerçekleşmesi için 50 GB da fazladan boş alan bulunması gerekiyor.

Games Radar adlı oyun sitesine göre bu, PS4 için bugüne kadar yayınlanan en büyük dosya boyutuna sahip oyun.

İkinci sırada ise 71 GB ile Battlefield 4 Premium Edition yer alıyor.

Dosyanın bu kadar büyük olmasının nedeni oyundaki dünyanın çok geniş olması ve en ince detayların dikkatle işlenmesi (bununla ilgili ayrıntılar az sonra) fakat bu kadar büyük dosyalar interneti yavaş olan veya cihazlarında yeterli alan bulunmayan kullanıcıları zorlayabilir.

2. En küçük detaylar…

Oyunun dosya boyutunun büyümesi ayrıntılarda gizli. Ama dosya boyutu büyürken küçülen bazı şeyler de var: At testisleri.

Oyunda herkesin dikkatini çeken ayrıntılardan biri de soğuk havalarda oyuncuların bindiği atların testislerinin küçülmesi oldu.

Grand Theft Auto'da olduğu gibi hava durumu ve oyundaki 200'den fazla tür canlının birbirleriyle etkileşimi yazılım tarafından yönetiliyor.

Oyunun baş karakteri Arthur Morgan'ın eline aldığı her nesne de, atı sürerken daha gerçekçi gözükmesi için ayrıca işleniyor.

3. Ölen atlara veda

Atlardan bahsetmişken, Red Dead Redemption 2'de atınız öldüğünde bir daha canlanmıyor.

Yani ölen atınızı bir daha görmeniz mümkün olmayacak.

Bu, atlarına bağlanan bazı kullanıcıları çok üzen bir değişiklik oldu.

4. İşçilerin uzun çalışma saatleri

Rockstar'ın kurucularından Dan Houser, Vulture dergisine verdiği söyleşide oyunu bitirebilmek için haftada 100 saatten fazla çalışan işçilerini övdü.

Oyun sonbahar 2017 ve bahar 2018'de iki ayrı yayınlanma tarihini kaçırmış, bu tarihlerde oyunun hazır olmadığı açıklanmıştı.

Açıklamasına gelen tepkilerin ardından Houser, kastettiği işçilerin kendisi ve oyunun yazar ekibinden üç üst düzey kişi olduğunu söyledi.

Fakat oyun sektöründe işçilerin oyun yayınlanmadan önceki son aylarda yoğun bir şekilde çalışmak zorunda hissettirildiği veya bu şekilde çalışmalarının talep edildiği "fazla mesai kültürü" bulunuyor.

Grand Theft Auto ve Lemmings'in yaratıcı Mike Daily "Sorun oyun yazılımcılarının oyunları çok sevdiği için işe girmesi ve şirketlerin de bunu istismar etmesi" diyor ve ekliyor:

"İşçileri saçma mesailere zorluyorlar. Oysa oyunları biraz daha az içerikle yayınlasalar da aslında fazlasıyla büyük oyunlar olur"

5. Oyunu bitirmek 60 saat alıyor

Vulture dergisine konuşan Dan Houser oyunu bitirmek için 60 saat oynamak gerektiğini, ilk halinde 65 saat olan bu sürenin oyundan bir aşk hikayesini çıkararak 60'a indirildiğini söyledi.

Kıyaslamak için, Houser 2013 yılında Guardian gazetesine verdiği demeçte Grand Theft Auto V'i bitirmenin 100 saatten fazla sürdüğünü söylemişti.

Fakat oyuncuların çoğunun bu kadar süre ayırıp oyunların sonuna gelmediği düşünülüyor. CNN'e göre oyunları bitirenlerin oranı yüzde 10.