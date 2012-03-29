Merah'ın cenazesi ortada kaldı

Fransa'nın Toulouse Belediye Başkanı Pierre Cohen, 7 kişinin katili Muhammed Merah'ın cenazesinin Toulouse kentinde toprağa verilmesine karşı çıktı.

Cezayir'in Merah'ın cenazesini son dakikada kabul etmeyeceğini açıklamasından ve cenazenin Toulouse'da toprağa verileceğinin bildirilmesinden sonra, Belediye Başkanı Cohen de defin işleminin kentte yapılmasının "yersiz" olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Pierre Cohen, bölge savcısından definin 24 saat geciktirilmesini ve devletin bu konuda harekete geçmesini istedi.

Savcılıktan henüz açıklama yapılmadı.

Sarkoz: Merah Fransızdı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de seçim kampanyası sırasında konuyla ilgili BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bu konuda "polemik" yapılmamasını isteyerek, "Merah Fransızdı, öyle toprağa verilmeli ve bununla polemik yapılmasın" dedi.

Cezayir'in son anda cenazeyi güvenlik gerekçesiyle kabul etmeyeceğini açıklamasından sonra Muhammed Merah'ın cenaze töreninin TSİ 18.00'de Toulouse kentindeki Cornebarrieu Müslüman mezarlığında yapılacağı belirtilmişti.