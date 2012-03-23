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Dünya

Facebook, Merah için açılan hayran sayfalarını yasakladı

Fransa'da polis operasyonunda öldürülen 7 kişinin katili Merah için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açılan "hayran sayfası", Fransa İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine kapatıldı

23 Mart 2012 11:16

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, düzenlenen bir operasyonda öldürülen Muhammed Merah için açılan hayran sayfasını kapattı.

 
Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, 10 gün içinde 7 kişiyi öldüren Cezayir asıllı saldırganın pencereden atladığı sırada polis kurşunuyla öldürüldüğünü söyledi. 5 dakika süren operasyonda iki polis de yaralandı.
 
Fransa'da polis operasyonunda öldürülen 7 kişinin katili Muhammed Merah için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açılan "hayran sayfası", Fransa İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine kapatıldı.
 
Hayran sayfası Merah'ın ölümünden hemen sonra açıldı ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Facebook Avrupa'dan sayfanın kapatılmasını istedi.
 
Katilin internette yayınlanan bir otomobil rodeosu görüntüsünden alınan bir fotoğrafının da bulunduğu, "Muhammed Merah'a (Toulouse) saygı" başlıklı internet sayfasını, kaldırılmadan önce 500'den fazla kişi ziyaret etti.
 
Sayfada, Fransız polisine söven ve radikal söylemler içeren çok sayıda yorum bulunurken, 435 kişi bu profili "beğendiğini" bildirmişti.
 
Öte yandan, internette bugün "La vengeance toulousaine" (Toulouse intikamı) isimli online bir oyun ortaya çıktı. Oyunda, kendisini El Kaide üyesi tanıtan seri katilin yüzüne ateş ediliyor.
 
 

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