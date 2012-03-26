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Dünya

Merah öldürülmeden iki gün önce boşandı

Fransa'da geçtiğimiz hafta 32 saat süren bir operasyon sonrasında başından vurularak öldürülen Muhammed Merah'ın polis tarafından kıstırılmadan iki gün önce boşandığı ortaya çıktı.

26 Mart 2012 21:37

 

Fransa'da geçtiğimiz hafta 32 saat süren bir operasyon sonrasında başından vurularak öldürülen Muhammed Merah'ın polis tarafından kıstırılmadan iki gün önce boşandığı ortaya çıktı.
 
 
Fransa'da 10 gün içinde 4'ü Yahudi 3'ü asker 7 kişiyi katlettiği şüphesiyle bir polis operasyonunda öldürülen Cezayir asıllı 23 yaşındaki Muhammed Merah'ın, öldürüleceğini düşünerek, eşinden iki gün önce boşandığı iddia edildi. Fransız medyasının iddiasına göre, Merah geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta İslami usule göre dünyaevine girdi. Üç ay evli kalan Muhammed Merah'ın 20 Mart tarihinde eşinden boşandığı belirtildi.
 
Muhammed Merah'ın eşi ise kanlı olayla ilgili sessizliğini koruyor. Merah'la üç ay evli kalan kadın, boşanma gerekçesi konusunda da konuşmak istemiyor.
 
 

32 saat süren operasyon

 
 
Fransa'nın Toulouse kentinde bu ayın başında 10 gün içinde 7 kişi motosikletli bir kişi tarafından öldürüldü. Fransa tarihinin en büyük "insan avı" operasyonunda katilin 23 yaşındaki El Kaide sempatizanı Muhammed Merah olduğu tespit edildi.
 
Toulouse kentinde bir apartman dairesinde kıstırılan Muhammed Merah, 32 saat süren bir operasyon sonrasında pencereden atlayarak kaçmaya çalışırken, başından vurularak öldürüldü.

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