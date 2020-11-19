"MeowTalk" sayesinde kedilerin ne dediği anlaşılacak

Amazon'un Alexa mühendisi kedilerin miyavlamasını insanlara çeviren bir uygulama geliştirdi.

Yeni geliştirilen MeowTalk adındaki uygulama sesi kaydediyor ve ne anlama geldiğini belirlemek için çalışıyor. Kedinin sahibi ayrıca çeviriyi etiketlemeye yardımcı olarak yapay zekalı yazılımın öğrenebileceği bir veri tabanı da oluşturuyor.

Şu anda uygulamanın kelime dağarcığında “Besle beni, kızgınım ve beni yalnız bırak!” dahil olmak üzere yalnızca 13 kelime öbeği var.

Yapılan araştırmalar sonucunda kedilerin insanlar gibi belirli dilleri kullanmadığını da ortaya çıkarttı. Her kedinin miyavlaması diğer kedilerden benzersiz ve sahibine göre uyarlanmış.

Bu nedenle, kedi sesleri için genel bir veri tabanı yerine, uygulamanın çevirisi her bir profilde farklılık gösteriyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi destekli bu yazılım, sesleri kaydedip etiketleyerek her bir kedinin sesini daha iyi anlayabiliyor. Ne kadar çok kullanılırsa da o kadar doğru sonuç veriyor.

Uygulama geliştiricisi Akvelon’da grup teknik program yöneticisi olan Javier Sanchez, bir seminerde amacının akıllı bir tasma tasarlamak olduğunu belirtti. Bu sayede kedinin miyavı boynundaki tasma ile hemen çevirip karşı tarafa iletilecek.